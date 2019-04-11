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Наркоманы в подъездах: как действовать и к кому обращаться

Сегодня, 22:57

Проживание по соседству с наркозависимыми – риск и постоянный страх


Более 10 тысяч наркозависимых украинцев проходят поддерживающую терапию. Но это только те, кто сам признал проблему. Законных способов заставить человека лечиться от такой зависимости нет. А проживание по соседству с наркозависимыми – риск и постоянный страх. Корреспонденты "Сегодня" выясняли, что делать, когда в подъездах употребляют наркотики прямо на глазах у соседей, бросают шприцы и запугивают жителей? Инструкции, как действовать и к кому обращаться составила корреспондент "Сегодня" Инна Гуриненко.

Запихнутые по углам, разбросанные под ногами, со сгустками крови – использованные шприцы и разбитые ампулы в этом подъезде повсюду. В соседнем доме на лестничных клетках тоже собираются наркозависимые.

Дворник Анна Дмитриевна постоянно убирает за наркоманами шприцы с иглами. Те выбрасывают их прямо из окон.

Соседством с наркоманами жители возмущены. Но их не трогают, замечаний не делают, потому что боятся. Не заявляли жители и в полицию.

"Если бы люди к нам обращались, что в определенные квартиры иле определенный подъезд часто заходят наркоманы, то мы бы реагировали на это и проводили соответствующие действия", – заверяет старший участковый Святошинского управления полиции ГУНП в Киеве Евгений Карпенко.

Наркотики впервые Михаил попробовал еще подростком. Лечиться согласился сам, оказавшись на грани жизни и смерти.

"Человек пока сам не осознает – сколько ни говори, он не поймет. Человек должен сам к этому прийти", – считает парень.

Уже более четырех лет он не употребляет. А наоборот сам теперь помогает наркозависимым.

"Он увидит таких же как он ребят, у которых тоже есть проблемы, но которые хорошо выглядят, хорошо одеты, на машинах, у них семьи дети", – говорит Михаил.

Вспоминая собственный опыт наркозависимости, Михаил говорит: провоцировать таких опасно, даже делать им банальные замечания. Потому что под воздействием наркотиков или во время "ломки" зависимый человек не осознает своих действий.

Нужно обращаться в полицию – те обязаны держать на контроле дома, в которых люди жалуются на наркозависимых. Хотя криминал – это только хранение, изготовление, приобретение и распространение наркотиков. А вот употребление – нет. Но наркозависимые могут иметь при себе еще дозы – тогда будут основания их задержать. Заявить на них можно анонимно. Полиция данных не разглашает.

Что делать, когда в вашем подвале устраивают ночлег бездомные? Если в подъезде бродят посторонние и не дают покоя? Корреспондент "Сегодня" Инна Гуриненко завтра расскажет, как выгнать незваных гостей навсегда.

Напомним, в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины. 

Напомним, ранее в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку наркоторговцев, которые занимались сбытом опасного наркотика – метадона – в нескольких областях страны.

А в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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Тег наркотики, наркоман, наркоманы, наркомания, наркозависимость

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Сегодня

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