Зеленский рассказал, когда и при каких условиях на Донбассе могут пройти выборы

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский надеется, что выборы на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей можно будет провести уже осенью этого года, одновременно с местными выборами во всей стране. Об этом гарант заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленского, местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют ее. Он подчеркнул при этом, что "выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований".

"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того, чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей". "Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство", – сказал глава государства.

По его словам, многое станет понятно после саммита "Нормандской четверки", который запланирован на апрель. "Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы", – сказал президент.

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Говоря об обмене удерживаемых лиц, Зеленский отметил, что "там длинные списки, их надо разбивать". "На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", – сказал он.

По мнению президента, замораживание конфликта "ничем не будет отличаться от того, что сейчас происходит". "Разведение по всей линии – это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров "Нормандии" останется на своем месте", – сказал он.

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Главное, о чем надо думать, считает Зеленский, – это "про людей, которые там живут в войне, и про тех, кто уехал, но хочет вернуться". "На оккупированной территории много людей, которые хотят, чтобы их не бросили, и поэтому мы обязаны попробовать договориться", – сказал президент.

Ранее Владимир Зеленский также отмечал, что прекращение войны на Донбассе может стать "победой для России". Об этом он заявил, комментируя возможность уточнения текста Минских договоренностей, о котором, по его мнению, готов говорить Кремль.

Напомним", в декабре 2019-го Зеленский и Путин впервые встретились – это произошло на саммите "Нормандской четверки" в Париже. На тех переговорах на уступки не пошел ни один президент, хоть и удалось вернуть пленных. И теперь, за два месяца до следующей такой встречи в Берлине, мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции.

Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробнее читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

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