Зеленский рассказал, кто может стать новым министром образования

Президент поедет в Чернигов, чтобы больше узнать о Шкарлете

Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет стал кандидатом на должность министра образования и науки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами в субботу в Залесье, передает LB.ua.

Президент рассказал, что изначально рассчитывал, что министерство возглавит Сергей Бабак, народный депутат и глава профильного комитета Верховной Рады, а также предлагал остаться на должности Анне Новосад из правительства Алексея Гончарука.

По его словам, он в среду поедет в Чернигов, чтобы больше узнать о Шкарлете.

"Приду в университет и просто хочу посмотреть, как он выглядит. Я хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек", – сказал он.

Напомним, что должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад. Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.

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