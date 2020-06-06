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Зеленский рассказал, кто может стать новым министром образования

6 июня, 21:03

Елена Вус Елена Вус

Президент поедет в Чернигов, чтобы больше узнать о Шкарлете

Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет стал кандидатом на должность министра образования и науки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами в субботу в Залесье, передает LB.ua.

Президент рассказал, что изначально рассчитывал, что министерство возглавит Сергей Бабак, народный депутат и глава профильного комитета Верховной Рады, а также предлагал остаться на должности Анне Новосад из правительства Алексея Гончарука.

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По его словам, он в среду поедет в Чернигов, чтобы больше узнать о Шкарлете.

"Приду в университет и просто хочу посмотреть, как он выглядит. Я хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек", – сказал он.

Напомним, что должность министра образования в Украине вакантна с марта 2020 года, когда вместе со всем Кабмином была уволена Анна Новосад. Сейчас министерство в статусе исполняющей обязанности министра возглавляет Любомира Мандзий.

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Чернигов Владимир Зеленский министр образования

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