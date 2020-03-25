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Кабмин назначил нового и.о. министра образования

25 марта, 15:22

Сергей Мартынец

С этой должности Кабмин освободил Юрия Полюховича

Правительство сменило временного руководителя Министерства образования и науки Юрия Полюховича на Любомиру Мандзий. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

"Признать утратившим силу, распоряжение Кабинета министров №220 от 10 марта о временном возложении исполнения обязанностей министра образования и науки на Полюховича Юрия. Временно возложить исполнение обязанностей министра образования и науки на Мандзий Любомиру Степановну (на данный момент замминистра образования)", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Сама Мандзий отметила, что особенно большая ответственность на ней будет на фоне карантина и борьбы с коронавирусом.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное – мы не имеем времени на медленные решения: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", – отметила и.о. министра.

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Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в с. Опака Дрогобычского района Львовской области. Окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География". В течение 1998-2001 гг. по специальности "Политические институты и процессы" училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 году защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.

С 2001 до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. В течение 2016-2019 гг. была директором департамента образования и науки Львовской ОГА. В июле 2019-го победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области. 11 сентября 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Свободно владеет польским языком, а также достаточный уровень английского.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минобразования сделали заявление по ВНО в связи с коронавирусом. Ведомство не планирует отменять проведение в этом году внешнего независимого оценивания, несмотря на пандемию.

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правительство минобразования Кабинет министров министр образования Любомира Мандзий

Источник: Сегодня

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