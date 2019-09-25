Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,21
26,64

Зеленский рассказал о давлении Трампа

25 сентября, 22:06

Зеленский называет июльский телефонный разговор с Трампом хорошим

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что у него был хороший и нормальный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и тот не оказывал на него давления.

"У нас был хороший, нормальный разговор. Никто не оказывал давления", – сказал Зеленский.

Президент Украины указал на то, что все "сами все прочитали" в опубликованной ранее Белым домом стенограмме июльского разговора, и что он не хочет, комментируя переговоры с Трампом, вмешиваться в "американский демократический избирательный процесс".

Реклама

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

В тренде
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

встреча импичмент Зеленский Трамп Нью-Йорк разговор

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбы
Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбыУкраина
СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине
СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь УкраинеСША
Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дня
Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дняЭкономика
"Так не охраняют ни Путина, ни Трампа": пропагандистов РФ шокировала охрана ЗеленскогоПолитика
Богдан научил путинского пропагандиста, как добиться мира от российской власти: видео
Богдан научил путинского пропагандиста, как добиться мира от российской власти: видеоПолитика

Новости партнеров

Loading...