Зеленский рассказал о давлении Трампа

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что у него был хороший и нормальный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, и тот не оказывал на него давления.

"У нас был хороший, нормальный разговор. Никто не оказывал давления", – сказал Зеленский.

Президент Украины указал на то, что все "сами все прочитали" в опубликованной ранее Белым домом стенограмме июльского разговора, и что он не хочет, комментируя переговоры с Трампом, вмешиваться в "американский демократический избирательный процесс".

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Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

В тренде Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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