Зеленский утвердил ряд документов по стратегическим целям армии

Глава государства также дал важное поручение начальнику генерального штаба Хомчаку

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил и других составляющих сил обороны, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Отмечается, что эти документы определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил, других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Зеленский также поручил начальнику генерального штаба Руслану Хомчаку принять меры, направленные на недопущение возникновения на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций. Прежде всего, речь идет о предотвращении диверсий и терактов.

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Также Глава государства ознакомился с работой Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил.

Как сообщали новости "Сегодня", первый свой визит в зону боевых действий новый президент Украины совершил 27 мая. Тогда Владимир Зеленский побывал в Луганской области, где осмотрел передовые позиции военных Вооруженных сил Украины в Станице Луганской и Счастье. Так, в Станице президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – за 400 метров.

Отметим, еще до вступления в должность резидента, команда Зеленского представляла "военную доктрину", в которой предполагалось улучшение условия для солдат, а также разрешение ситуации с закупкой вооружений. У Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии.

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