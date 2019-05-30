Зеленский: сегодня Украина ведет две войны

Президент отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества

Фото: president.gov.ua

Сегодня Украина ведет две войны: с Россией и коррупцией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Как сообщается, участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду. Владимир Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Верховную Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

"Если бы этот Парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - подчеркнул Глава государства.

Еще один вопрос, который поднимался во время встречи, – ситуация на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмен заложниками. Владимир Зеленский рассказал, что свою первую рабочую поездку как президент совершил Луганскую область – к военным на передовые позиции.

Он также особо отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

Президент Владимир Зеленский и сенатор Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Кроме этого, Глава государства поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана как сопредседателя Сенатского украинского кокуса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации обсудил с делегацией США усиление санкций в отношении РФ.

На встрече присутствовали министр энергетики США Рик Перри, Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.

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