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Зеленский провел переговоры с американским сенатором: подробности

30 мая, 19:14

Украинский президент обсудил с американским политиком осуществление судебной, военной и экономической реформ

Фото: twitter.com/usembassykyiv
Фото: twitter.com/usembassykyiv.

Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Роберт Портман обсудили продолжение реформ в Украине. Об этом в Twitter сообщило американское посольство в Киеве.

"Сенатор США Роберт Портман и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили снова нашу общую цель – создание стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и осуществление судебной, военной и экономической реформ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан приехали в Киев и встретились с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсудили внутриполитические реформы и конфликт на востоке Украины.

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После переговоров с президентом Зеленским министр иностранных дел Германии Гайко Маас также встретится со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Как мы писали ранее, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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Тег США, Зеленский, портман

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