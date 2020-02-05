Зеленский созвал совещание: кто не выполнил заданий президента

Министерство развития общин и территорий не выполнило задачу по разработке законопроекта о повышении способности Агентства регионального развития

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященную выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Выдано два указа президента о задачах правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнено", – сказал глава государства в начале встречи.

В частности, по его словам, Министерство развития общин и территорий не выполнило задачу по разработке законопроекта о повышении способности Агентства регионального развития, по усилению конкурентоспособности регионов, обеспечения разработки и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 годы. Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачу по заключению соглашения о разделе продукции и о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Госэкоинспекции. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло мер по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения. Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.

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Также президент "отметил, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты о внутреннем водном транспорте, о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, о внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития, по усилению защиты прав интеллектуальной собственности".

Владимир Зеленский призвал правительство, и парламент активизировать работу.

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Напомним, что 16 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Добавим, месяц тому назад, 19 декабря, законопроект не набрал нужного количества голосов. Тогда "за" проголосовали только 213 депутатов, и документ был отправлен на доработку. За доработанный законопроект проголосовали уже 260 народных депутатов. Хотя по сравнению с первоначальным вариантом текст изменился ненамного.

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