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Зеленский: Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов

29 мая, 10:14

По словам президента, опыт многих украинских миротворцев стал очень важным

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты и твердо уверен, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии. Об этом глава государства заявил в Facebook, приветствуя членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца.

"За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира", – отметил Зеленский. 

По словам президента, опыт многих украинских миротворцев стал очень важным в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране.

"Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что новая украинская администрация рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о формате переговоров с Россией. Однако он может обернуться против Украины, и Москва может использовать "переговоры о мире" для достижения своих давно поставленных целей по Донбассу. считает  народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он убежден, что в случае проведения "референдума" (в любой форме) относительно мирного диалога с Россией, Москва тут же использует его в своих целях.

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Тег безопасность, мир, Зеленский

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