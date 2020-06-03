Зеленский учредил в Украине новый праздник

Президент Владимир Зеленский выдал указ об установлении в Украине праздника Дня фермера. Этот указ согласовал Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин согласовал указ президента. Теперь в Украине официально будет отмечаться День фермера – 19 июня", – написал он и прикрепил изображение самого указа.

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Согласно пояснительной записке к проекту указа, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в этот день в Украине в 2003 году был принят закон "О фермерском хозяйстве".

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В документе отмечается, что на сегодня в Украине количество зарегистрированных субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство" составляет 47 тысяч единиц, что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

Напомним, в мае в Украине расширили денежную поддержку фермеров. Кабинет министров изменил порядок использования средств госбюджета, которые направляют на обеспечение кредитов для фермеров. В частности, участниками программы станут субъекты хозяйствования АПК, которые занимаются всеми видами сельскохозяйственной деятельности.

А тем временем сухая осень, аномально теплая зима и весна без дождей заставили аграриев хвататься за головы – они ждут беспрецедентного снижения урожая. Агрохолдинги еще как-то выживают, а вот маленькие фермерские хозяйства остались один на один с тем, что удалось вырастить вопреки погодным капризам. Новости "Сегодня" разбирались, почему украинские продукты гниют на свалках.

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