/ Фото: president.gov.ua

Зеленский уволил двух заместителей главы Госпогранслужбы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-06T17:25:14+03:00 Политика Глава государства продолжает кадровые чистки в силовых структурах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении двух высокопоставленных чиновников Государственной пограничной службы.

Так, первым указом глава государства освободил Гресько Юрия Петровича от должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины.

Также с должности заместитель главы ГПСУ Зеленский уволил Пименова Артура Александровича.

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Как сообщали новости "Сегодня", 31 мая Владимир Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Петра Цигикала. Кроме того, еще одним указом глава государства освободил генерала-пограничника с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Сам Цигикал рассказывал о планах по реформам погранведомства. По его словам, 2017 год стал переломным в сознании украинских пограничников и в их патриотическом настрое. Говоря о задачах пограничников в зоне боевых действий на Донбассе, Цигикал указывал, что основные – это несение службы в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), боевые – охрана и защита, а также борьба с незаконным перемещением товаров и грузов через линию разграничения.

Позже президент назначил главой Госпогранслужбы Дейнеко Сергея Васильевича.

Отметим, что кадровые рокировки проходят и в других силовых структурах. Так, например, в июне Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, который временно исполнял эти обязанности после увольнения экс-командующего Юрия Аллерова. Также Балану назначили четверых заместителей: Владимира Кондратюка (первый зам), Руслана Дзюбу, Никола Миколенко и Юрия Лебедя.

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