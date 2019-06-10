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Зеленский уволил главу управления СБУ в Ровенской области

10 июня, 14:12

Глава государства продолжает перекраивать спецслужбы, уволены уже пять высокопоставленных чиновников

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Владимир Зеленский уволил очередного чиновника Службы безопасности Украины. Глава государства подписал соответствующий указ №355.

"Освободить Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", – говорится в тексте указа.

Напомним, в 2017 году на то время президент Украины Петр Порошенко присвоил генеральские звания топ-силовикам, среди которых оказался и Василий Бедрий. Он получил тогда звание генерал-майора.

Отметим, за последние пару недель президент уволил четверых руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Отметим, что глава государства решил всерьез перекроить руководящий состав спецслужбы. Так, например, 22 мая, на следующий день после инаугурации, Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Также президент вносил в парламент представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака. 6 июня депутаты рассматривали этот вопрос. В итоге Рада приняла решение по отставке главы СБУ Грицака не в пользу Зеленского, отказав в его увольнении.


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Тег СБУ, увольнение, Зеленский, ровенская область

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