Зеленский уволил с военной службы экс-министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего генерала армии, бывшего министра обороны Александр Кузьмука.
"Освободить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды", – говорится в указе.
Александр Кузьмук занимал должность министра обороны Украины два раза: с 11 июля 1996 по 24 октября 2001 и с 24 сентября 2004-го по 3 февраля 2005-го.
Как сообщали новости "Сегодня", в конце сентября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчины в запас.
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Напомним, ранее Александр Кузьмук рассказывал, что Украине нужно сделать для вступления в НАТО. Он напомнил, что за время независимости страны было подписано много документов, объединяющих Украину с альянсом.
Кроме того, экс-министр обороны оценил шансы РФ в большой войне против Украины. По его словам, Россия серьезно подготовила местных боевиков на Донбассе, а часть из них проходят военную подготовку в РФ и возвращаются уже офицерами. Вдобавок к этому, боевиками командуют российские офицеры.
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