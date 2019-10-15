Зеленский уволил с военной службы экс-министра обороны

Александр Кузьмук дважды был министром обороны Украины и после указа президента все же сможет носить военную форму

Александр Кузьмук / Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего генерала армии, бывшего министра обороны Александр Кузьмука.

"Освободить генерала армии Украины Кузьмука Александра Ивановича с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды", – говорится в указе.

Александр Кузьмук занимал должность министра обороны Украины два раза: с 11 июля 1996 по 24 октября 2001 и с 24 сентября 2004-го по 3 февраля 2005-го.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце сентября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчины в запас.

Напомним, ранее Александр Кузьмук рассказывал, что Украине нужно сделать для вступления в НАТО. Он напомнил, что за время независимости страны было подписано много документов, объединяющих Украину с альянсом.

Кроме того, экс-министр обороны оценил шансы РФ в большой войне против Украины. По его словам, Россия серьезно подготовила местных боевиков на Донбассе, а часть из них проходят военную подготовку в РФ и возвращаются уже офицерами. Вдобавок к этому, боевиками командуют российские офицеры.

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