Зеленский уволил Сырского и назначил нового командующего ООС (дополнено)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сырского с должности командующего Объединенными силами и назначил на его должность Владимира Кравченко. Глав государства подписал соответствующие указы.
"Освободить генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича от должности командующего Объединенными силами", – говорится в указе №577/2019.
Следующим указом Зеленский назначил на эту должность генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича.
Однако Сырский не остался без работы и пошел на повышение. Президент своим указом назначил его командующим Сухопутными войсками Украины , уволив также с этой должности генерал-полковника Сергея Попко.
Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенными силами на Донбассе. Отметим, что в начале 2015 года Александр Сырский занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе. В декабре того же года президент Украины своим указом присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Читайте также интервью сайта "Сегодня" с командующим ООС: "Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции".
Смотрите также сюжет, как Зеленский впервые посещал передовые позиции ВСУ на Донбассе:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк