Теперь уже бывший командующий ООС получил новую должность в Вооруженных силах

/ Фото: AFP

Зеленский уволил Сырского и назначил нового командующего ООС (дополнено) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-05T17:44:00+03:00 Политика Теперь уже бывший командующий ООС получил новую должность в Вооруженных силах

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сырского с должности командующего Объединенными силами и назначил на его должность Владимира Кравченко. Глав государства подписал соответствующие указы.

"Освободить генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича от должности командующего Объединенными силами", – говорится в указе №577/2019.

Следующим указом Зеленский назначил на эту должность генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича.

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Однако Сырский не остался без работы и пошел на повышение. Президент своим указом назначил его командующим Сухопутными войсками Украины , уволив также с этой должности генерал-полковника Сергея Попко.

В тренде Зеленский уволил Сырского и назначил нового командующего ООС (дополнено)

Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенными силами на Донбассе. Отметим, что в начале 2015 года Александр Сырский занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе. В декабре того же года президент Украины своим указом присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

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