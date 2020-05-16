Зеленский в День Европы напомнил украинцам о главных ценностях

Лозунг "Украина – это Европа" не должен стать просто формальным штампом, о котором мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания. Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленский по случаю Дня Европы, который сегодня отмечают в нашей стране.

"Я всегда говорил, что Европа – это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в мусорный бак. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", – сказал он.

Президент напомнил, что в этом году наши европейские друзья отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз.

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"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины", – заявил президент.

"Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!" – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, на днях руководство ЕС сделало заявление по выходу Европы из кризиса, который вызвала пандемия COVID-19.

Как известно, 9 мая 1950 года в Париже была подписана Декларация Шумана, которая открыла путь к интеграции европейских государств.

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