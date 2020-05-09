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Руководство ЕС сделало заявление по выходу Европы из кризиса

9 мая, 13:35

Сергей Мартынец

Евросоюз уже не будет таким, каким он был до кризиса, говорят в Брюсселе

Европейский Союз из-за коронавируса столкнулся с серьезнейшими проблемами, и он уже не будет таким, каким был до кризиса. Европа должна подготовиться к восстановлению после тяжелейшего испытания. Отметим, что ЕС уже утвердил программу помощи европейской экономике.

Об этом говорится в совместном заявлении глав Европарламента, Европейского Совета и Еврокомиссии по случаю Дня Европы, передает "Европейская правда".

Руководство Евросоюза напомнило, что 9 мая 1950 года в Париже была подписана Декларация Шумана, которая открыла путь к интеграции европейских государств. В то же время отмечается, что сейчас Европа находится в страшном кризисе – по всему континенту из-за коронавируса за последние месяцы умерли более 100 тысяч людей, сотни миллионов столкнулись с беспрецедентными ограничениями.

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"Мы должны перезапустить экономический двигатель Европы... Выход из кризисных моментов требует нового политического мышления и разлома с прошлым. Мы должны признать, что нам понадобятся новые идеи и инструменты для поддержки нашего собственного восстановления. Мы должны признать, что Европа, которая выйдет из этого кризиса, не может и не будет такой же, как та, что вступила в него", – сказано в заявлении.

В ЕС добавили, что если страны изучат уроки поколения 1950-х годов, которое верило, что лучшую Европу и лучший мир можно построить из руин, то Евросоюз "снова сможет выйти из кризиса более сильным".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Европейский Союз согласовал декларацию, в которой говорится, что Россия ответственна за войну с Украиной. Автором данной инициативы выступила именно Польша, которая при поддержке стран Балтии, Финляндии, Швеции, Голландии и Дании добилась прямого указания российской агрессии против Украины.

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