Зеленский в Омане провел официальную встречу

Во время своего визита в Оман президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман – Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Стороны обсудили укрепление отношений между двумя странами и сделали акцент на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
"Было отмечено увеличение товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув 80 миллионов долларов, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат", – сообщили в Офисе главы государства.
Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов – учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых принимали участие десятки бизнесменов из Омана.
В ходе разговора Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, и отметил такие перспективные сферы, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.
А пока глава государства отсутствует, в Украине уже разгорелся скандал с известным шведским артистом. Dr.Alban, который выступал в Крыму, смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске "Вечернего квартала". Сам артист сначала написал в соцсети, что якобы ему Зеленский помог попасть в Украину, поскольку ранее действовал запрет из-за незаконного визита в Крым.
Позже оказалось, что Dr.Alban исправил сообщение о "помощи Зеленского" во въезде в Украину.
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