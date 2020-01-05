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Зеленский в Омане провел официальную встречу

5 января, 19:20

На встрече шла речь об увеличении товарного оборота между двумя странами

/ Фото: Офис Президента Украины

Во время своего визита в Оман президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман – Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Стороны обсудили укрепление отношений между двумя странами и сделали акцент на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

"Было отмечено увеличение товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув 80 миллионов долларов, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат", – сообщили в Офисе главы государства.

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Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов – учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых принимали участие десятки бизнесменов из Омана.

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В ходе разговора Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, и отметил такие перспективные сферы, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

А пока глава государства отсутствует, в Украине уже разгорелся скандал с известным шведским артистом. Dr.Alban, который выступал в Крыму, смог приехать в Киев для участия в новогоднем выпуске "Вечернего квартала". Сам артист сначала написал в соцсети, что якобы ему Зеленский помог попасть в Украину, поскольку ранее действовал запрет из-за незаконного визита в Крым.

Позже оказалось, что Dr.Alban исправил сообщение о "помощи Зеленского" во въезде в Украину.

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инвестиции Оман Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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