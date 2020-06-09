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Зеленский: В Украине разрушено практически все

9 июня, 09:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства пообещал новые дороги в Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине почти все разрушено и требует восстановления – от дорог до образования.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Он объяснил, что пошел в президенты ради результата, ради победы, ради того, чтобы что-то решать.

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"Прежде всего, ты видишь, что разрушено почти все...", – сказал Зеленский.

На уточнение журналиста, что в стране полная жо*а, президент согласился: "Полная, полня". Глава государства добавил, что в Украине нет медицины, проблемы с образованием, с дорогами.

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"Мы построим все дороги. Считаю, что у нас просто нет нормальных дорог в стране. Ямочный ремонт в любой сфере происходит. Поэтому мы, прежде всего, взялись за дороги. Кошмар, а не дорога! Видишь?" – сказал Зеленский, реагируя на ямки, на которые налетают колеса автобуса, в котором он в этот момент ехал.

Напомним, ранее для упрощения реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог Верховная Рада отменила необходимость получения разрешения на выполнение таких строительных работ.

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А о программе финансировании ремонта дорог в Украине, которую подписал с Европой экс-премьер Алексей Гончарук, смотрите в видеосюжете:

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дороги Владимир Зеленский

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