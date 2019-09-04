Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов

В отношении «детских преступников» усилили наказание – им грозила н только тюрьма

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект № 6449 об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости.

Так, на сайте парламента в карточке закона указано, что после того, как он был передан главе государства на подпись, сегодня документ возвращен в парламент с предложениями президента.

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"Готовится на рассмотрение с вето президента", – говорится на сайте Рады.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине. Принятым законом устанавливается, что теперь за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников будут наказывать также принудительной химической кастрацией. Осужденным будут вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность.

Приняты закон вызвал волну негодования у экспертов. Кто-то говорит, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины действительно очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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