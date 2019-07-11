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Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине

11 июля, 15:14

Депутаты ужесточили ответственность за сексуальное насилие в отношении детей

Украинские депутаты одобрили введение химической кастрации за изнасилование малолетних в Украине, а также усилили ответственность за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости.

На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады, которое проходит 11 июля, соответствующему законопроект (№6449) свои голоса отдали 247 парламентариев.

В частности, теперь помимо лишения свободы от 10 до 15 лет за изнасилование малолетних, преступников будут наказывать также принудительной химической кастрацией путем введения осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, целью которых является снижение либидо и сексуальной активности. Химическая кастрация не будет применяться к совершившим преступление в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.

Помимо того, за изнасилование несовершеннолетних преступников будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет (сейчас до 12 лет), а также устанавливать за преступниками пожизненный административный надзор полиции.

Наказание для лиц, совершивших развратные действия относительно лица, не достигшего 16-летнего возраста, оставили прежним – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее химическую кастрацию педофилов одобрил комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов.

Мы также писали о резонансном убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области – тот факт, что ребенка перед смертью изнасиловали, поднял общественные обсуждения необходимости усилить ответственность за преступления такого характера.


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Тег Верховная Рада, педофил, изнасилование, педофилия, кастрация, развращение, уголовная ответственность

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