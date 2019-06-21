Зеленский внес в Раду законопроект о борьбе с "кнопкодавством"

Глава государства хочет исключить неперсональное голосование народными депутатами

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский хочет не только отменить депутатскую неприкосновенность, но и решить проблему с "кнопкодавством" в парламенте.

Глава государства подал в Верховную Раду законопроект № 10394 как неотложный о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

К документу пока нет пояснительной записки и не известный его детали.

В то же время представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук недавно рассказывал, что "Рада" для голосования в парламенте исчерпала свой ресурс еще в 2012 году и уже семь лет депутаты пользуются несертифицированной системой. Он отмечал, что законопроектом будет предусмотрена уголовная ответственность за "кнопкодавство".

Напомним, еще в 2015 году Киевсовет получил систему "Рада-4", которая предусматривает исключительно персональное голосование депутатов и делает невозможным "кнопкодавство". На это бюджет столицы потратил 12 млн гривен.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Польше депутат попалась на "кнопкодавстве". Малгожата Зверцан проголосовала за себя и за своего коллегу Моравецкого. Впоследствии он объяснил – попросил ее, потому что плохо себя чувствовал. В результате прокуратура начала расследование. За это ей грозило пять лет тюрьмы.

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