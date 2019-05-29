Зеленский призывает Раду отменить депутатскую неприкосновенность – Стефанчук

Представитель президента в парламенте объяснил, о каком законопроекте идет речь

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Снять депутатскую неприкосновенность – такое одно из основных требований президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде. Он настаивает на рассмотрении соответствующего законопроекта №7203.

Об этом сообщил на брифинге представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

По его словам, глава государства хочет, чтобы уже с 2020 года у депутатов не было иммунитета.

"Внесение изменений в Конституцию – большая длительная процедура. Бесспорно, что в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы и обещали. Это обсуждение будет продолжаться год: Конституционный суд, заключение, возвращение... Сейчас наиболее процессуально быстрый механизм – это законопроект №7203. Там предусмотрено (снятие депутатской неприкосновенности, – ред.) с 2020 года", – заявил Стефанчук и добавил, что этот законопроект нужно рассмотреть как неотложный.

Напомним, 20 сентября 2018 года Рада сделала еще один шаг к отмене депутатской неприкосновенности, поддержав президентский законопроект, и определила порядок дальнейшей работы над документом. Отметим, что в Раду были поданы два законопроекта – президентский и депутатский. 7 июня стало известно, что Конституционный суд дал официальное заключение по отмене депутатской неприкосновенности – был одобрен депутатский законопроект. 20 июня КС одобрил отмену депутатской неприкосновенности по президентскому законопроекту.

В президентском законопроекте предлагается исключить из статьи 80 Конституции положение, которым народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность. Также глава государства предлагает убрать пункт, который не позволял привлекать к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать нардепов без согласия Верховной Рады.

Однако Зеленский еще до победы на выборах анонсировал планы по снятию депутатской неприкосновенности.

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