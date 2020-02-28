Зеленский встретился с медиагруппами: что решили по кодированию телеканалов

После того, как 28 января четыре крупнейшие медиагруппы Украины закодировали свои спутниковые сигналы, украинцы были ограничены в просмотре телеканалов. В связи с этим президент Владимир Зеленский встретился с руководством ведущих украинских медиахолдингов, сообщает Офис главы государства.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагруппы, но и стратегического защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

"Мы имеем не просто множество писем и тысячи звонков в Офис президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль линии соприкосновения (на Донбассе) и временно оккупированных территорий. Мы приехали туда и увидели, что и российское радиовещание и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, – вы сами отключились", – заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что СНБО может ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала, но признал, что это не решит всех проблем.

"Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас не имеем другого доступа, кроме информационного", – подчеркнул он.

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Глава государства предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" к 4 марта принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию. Также провайдер должен к маю обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами и модернизировать системы на приграничных территориях.

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Медиагруппы и Зеленский договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, ​​чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", – подчеркнул президент.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.

Глава государства поставил задачу секретарю СНБО проконтролировать выполнение договоренностей.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 февраля "Медиа Группа Украина" выступила с заявлением по поводу обращения депутатов к президенту о введении моратория на кодирование спутникового сигнала украинских каналов.

"Кодируя телевизионный сигнал на спутнике, а точнее – изменяя кодировку на более защищенную, мы, по сути, выполняем требование лицензии, которую нам выдает государство, а также требования правообладателей, которые продают нам права на использование определенного контента", – говорится в заявлении.

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