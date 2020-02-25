Заявление "Медиа Группы Украина" по поводу обращения депутатов к президенту о введении моратория на кодирование спутникового сигнала украинских каналов

Заявление "Медиа Группы Украина" по поводу обращения депутатов Верховной Рады к президенту о введении моратория на кодирование спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов, которое состоялось 28 января 2020 года:

"Кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов – логичный, цивилизованный шаг в развитии медийного рынка. Во всем мире у телегрупп происходит перераспределение доходов: доходы от продажи рекламы замещаются поступлениями от подписок пользователей.

Наши телеканалы – независимые коммерческие вещатели, которые ведут такую же хозяйственную деятельность, как и все остальные бизнесы, не получая дотаций от государства, и самостоятельно инвестируют в создание программ, шоу, сериалов; развитие технической базы, оплату труда больше тысячи сотрудников.

В то же время мы понимаем, насколько важно, чтобы наши соотечественники имели доступ к проверенной информации. "Медиа Группа Украина" запустила и оставляет незакодированным спутниковый сигнал информационного телеканала "Украина 24", который будет доступен на всей территории страны, в том числе и на временно оккупированных территориях. Это наш вклад в информационную безопасность страны.

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Для зрителей, которые оказались на временно оккупированных территориях, государство создает специальный телеканал, и, понимая значимость такой коммуникации, мы готовы отдавать на безоплатной основе свой лучший контент для этого вещателя: наши праймовые сериалы, шоу, футбольные трансляции с участием украинских команд.

Кодируя телевизионный сигнал на спутнике, а точнее – изменяя кодировку на более защищенную, мы, по сути, выполняем требование лицензии, которую нам выдает государство, а также требования правообладателей, которые продают нам права на использование определенного контента. Это сложившаяся, законодательно оформленная модель взаимодействия государства и вещателей на медиарынке, а также стандартная практика мирового рынка дистрибуции контента, направленная на борьбу с пиратством. Спутниковое вещание – это право, а не обязанность коммерческих вещателей. Национальные украинские телеканалы, получив лицензии на цифровое эфирное вещание, уже взяли на себя обязательство распространять контент бесплатно. И это обязательство выполняется – зрители с помощью передатчиков Т2 могут смотреть бесплатно 32 телеканала, как развлекательных, так и информационных.

Призывая "ввести мораторий", народные избранники предлагают совершить необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность коммерческих субъектов. Примерно также можно было бы поступить, предложив мобильным операторам предоставлять свои услуги бесплатно, причем только части пользователей.

Мы еще раз хотим подчеркнуть, что зрители не лишились возможности смотреть украинские телеканалы. У них исчезла возможность​ бесплатно​ смотреть определенные каналы с помощью определенной технологии. У зрителя остается возможность, благодаря технологии Т2 – цифровое эфирное ТВ, продолжать пользоваться услугой бесплатно. Или же получать доступ к контенту любых телеканалов, став абонентом одного из провайдеров программной услуги на базе удобной технологии (кабель, ОТТ,​ DTH).

Мы, Медиа Группа Украина, всегда открыты к конструктивному диалогу и надеемся, что такие категоричные меры как мораторий не могут вводиться в демократической стране без внимания к аргументам всех сторон.

Мы признательны президенту за возможность представить позицию телегрупп. Развитие медиаиндустрии возможно только на основании взвешенных, цивилизованных решений".

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