Зеленский встретился с организаторами Евромайдана

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими студентами, которые были организаторами Евромайдана, и пострадавшими в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь", – сказал Владимир Зеленский.

Президент убежден, что молодые люди, которые сыграли важную роль в революции Достоинства и стали движущей силой протестов, являются сильными личностями, поэтому их следует привлекать к жизнедеятельности страны. Он отметил, что хотел бы услышать от участников встречи их видение развития украинского государства и узнать о сферах, в которых они могли б сотрудничать.

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Присутствующие рассказали Владимиру Зеленскому о том, как начинался Майдан, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в революцию Достоинства. Обсуждали, как события конца 2013-го – начале 2014 года изменили Украины.

"Что изменилось после событий 2013? Прежде всего изменились мы. И этого никто у нас отнять не сможет. Это внутреннее ощущение свободы и уверенность, что голос каждого из нас важно", – сказал один из участников Евромайдана, отметив, что теперь каждый может свободно выражать свои мысли, путешествовать по Европе, общаться на украинском языке, а страна имеет независимую церковь и обеспеченную армию. Участники встречи также рассказали, чем занимаются сейчас.

Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников Евромайдана.

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"Для вас дела Майдана — это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где ходит, ездит, или летает, а должны сидеть — чтобы они сидели ", – подчеркнул президент.

Он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований и заверил, что после принятия необходимых поправок Верховной Радой прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем. "Мы хотим поставить точку в этом деле", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, по данным Генпрокуратуры, всего во время событий Революции Достоинства пострадали 2500 человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

Так, в период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам.

Ранее МВД и ГПУ сообщали, что в деле об избиении студентов лишь объявлены подозрения нескольким правоохранителям. В розыске числится и самый главный "беркутовец" Украины Сергей Кусюк. По данным активистов, он сбежал в Москву и руководил ОМОНом.

Напомним, ранее мы сообщали, что одного из командиров "Беркута" суд отпустил на свободу:

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