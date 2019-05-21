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Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев

21 мая, 23:11

Грод поздравил нового главу украинского государства с избранием и вступлением в должность

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев (МКУ) и выразил благодарность за их деятельность по защите территориальной целостности украинского государства, сообщила пресс-служба президента.

"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украины – где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", – сказал Зеленский.

В свою очередь президент ВКУ Павел Грод поздравил нового главу украинского государства с избранием и вступлением в должность, а также поблагодарил за возможность встретиться уже в первые дни его работы, несмотря на напряженный график.

"Я знаю, что это непростой период для вас. Спасибо, что вы нашли время встретиться с представителями мирового украинства. Это для нас очень важно" – сказал Грод.

Также Грод отметил, что для украинской диаспоры будет очень важно услышать о состоявшейся встрече с Зеленским и получить подтверждение ранее озвученному им тезису: "Мы один народ в 6,5 млн и мы украинцы, где бы мы ни жили".

"Я благодарю, что вы призываете украинцев, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять", – также сказал президент ВКУ.

Ранее Павел Грод рассказал, как вместе с Зеленским планирует возвращать украинцев на Родину.


Видео: Сегодня

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации в своей первой речи в качестве главы государства призвал украинцев во всем мире возвращаться на Родину

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Тег украинцы, Зеленский, диаспора, двойное гражданство, Всемирный конгресс украинцев, Павел Грод

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