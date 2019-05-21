"Мы будем работать над двойным гражданством": интервью с президентом Всемирного конгресса украинцев

Павел Грод рассказал, как вместе с Зеленским планирует возвращать украинцев на Родину

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации в своей первой речи в качестве главы государства призвал украинцев во всем мире возвращаться на Родину. "Сегодня" взяли эксклюзивное интервью у президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода и узнали, как диаспора будет сотрудничать с новым главой государства.



Видео: Сегодня

- Господин Павел, расскажите, какие впечатления от инаугурации? От самого события и от речи нового президента?

- Мировое украинство гордится этой инаугурацией. У нас есть глава государства, которого мы выбрали таким большим количеством голосов, и у него есть положительный и солидный мандат. В Верховной Раде было очень интересно, я был на инаугурации президента Порошенко, и могу сказать, что отличается. Действительно, была такая оживленная дискуссия с членами парламента во время его (Зеленского – ред.) речи, я очень доволен тем, что президент Зеленский в начале своей речи вспоминал об украинском народе и повторил лозунг Всемирного конгресса украинцев: "Будем украинцами, где бы мы ни жили". Поэтому я очень доволен тем, что президент призвал к возвращению украинцев на Родину. Мы как раз имели возможность с ним поговорить, где он хочет проработать стратегию и план действий, как мы должны создать условия для возвращения украинцев в Украину.

- О стратегии. Как это, собственно, будет происходить? Украинская диаспора очень большая, это адвокат Украины за пределами страны. На каких принципах диаспора готова сотрудничать с президентом?

- Диаспора готова сотрудничать с президентом Украины, который будет отстаивать интересы Украины. Из всего, что я услышал и в парламенте, и на приеме, и на встрече с президентом, все главные тезисы – безопасность Украины, противодействие российской агрессии, реформы, международная поддержка для Украины, возвращение украинцев. Все эти месседжи и главные лозунги мы очень поддерживаем, и я надеюсь, что мы будем очень тесно сотрудничать с президентом. Стратегия будет разнообразна - чтобы предоставить гражданство зарубежным украинцам, и поэтому мы будем работать над тезисом двойного гражданства, чтобы те, кто возвращается, могли и дальше удержать свое гражданство то ли Германии, то ли Канады, то ли Америки, но также и быть полноправными гражданами Украины и вкладывать свое время и свою любовь в Украину. Вдвойне гражданство – это способ, благодаря которому зарубежные украинцы смогут полностью себя реализовать в Украине. Брать на себя правительственные должности, идти в государственные службы.

- Что еще есть в этой стратегии? Что еще вы успели обсудить с президентом?

- Стратегия Всемирного конгресса украинцев – возвращение. Это и законодательная база, это должна быть системная работа с нашей диаспорой, чтобы молодежь приезжала учиться в Украину, чтобы были программы для стажировки. Мы создали программы стажировки для украинцев в ​​диаспоре – это в парламентах, это в университетах, но теперь пришло время, чтобы создать стажировки для наших, чтобы они сюда возвращались, и чтобы они или в парламенте работали, или в бизнесе, или в неправительственных организациях.

- Их же нужно стимулировать, чтобы они возвращались. Что может послужить стимулом?

- Стимулы будут различные, и зависит от стадии жизни. Кто-то завершил очень успешную карьеру в Канаде и готов теперь что-то отдать Украине. Они уже состоятельные, дети выросли, и они готовы вернуться в Украину и что-то строить. Или это в гуманитарной сфере, или в политической, или в бизнес-сферах, культурных. Мы будем создавать программы, чтобы они могли возвращаться, и чтобы им было легко. Даже условия для бизнеса. Такие простые вещи, как открывать банковские счета. Много вещей, которые мы должны менять. И я очень рад, что президент Зеленский и его команда к этому открыты и готовы с нами сотрудничать, как с Всемирным конгрессом украинцев.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин выступил за идею введения двойного гражданства для представителей украинской диаспоры.

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