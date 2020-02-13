Зеленский встретился с учеными и озвучил серьезные намерения

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который ранее назначал гранты украинским ученым, встретился с лауреатами премии Главы государства для молодых ученых 2019 года. Встреча состоялась в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского, сообщает Офис президента.

Он ознакомился с их работами и наградил их. Лауреатами премии стали 40 научных работ в сферах инфраструктуры, энергетики, обороны, сельского хозяйства, медицины, экологии, кибербезопасности и др.

"Я рад сегодня отметить украинских ученых государственными премиями в области науки и техники. Я неоднократно говорил и буду повторять: самое ценное, что есть в Украине, – это наши люди. Их ум, таланты, креативность и трудолюбие. И это доказывают наши ученые. Эти работы модернизируют процессы, позволяют государству потенциально сэкономить или заработать миллиарды гривен, способны улучшить жизнь как отдельных отраслей, так и всех граждан Украины. Именно поэтому в текущем году мы кардинально изменили концепт мероприятия. Мы хотим, чтобы работы победителей не затерялись в длинных ящиках стола и были внедрены не только отдельными украинскими предприятиями, но и максимально широко и комплексно – насколько это возможно", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что на встречу с учеными пришли еще и некоторые министры, представители бизнеса, чтобы наладить сотрудничество с украинскими учеными. Он подчеркивает, что ученым нужна поддержка государства.

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"Это касается финансирования, развития новых исследований, маркетинга научных идей и внедрения этих идей в жизнь. Мы должны придать импульс развитию украинской науки. Открыть Украине и миру наших новых Сикорских, Вернадских, наших Королевых. Это важный шаг, чтобы восстановить эффективную коммуникацию и партнерство между наукой, властью и бизнесом. Я знаю, что ряд работ уже заинтересовал наши министерства – Министерство инфраструктуры, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Мы все очень надеемся, что это принесет пользу, дивиденды нашему государству и вам, уважаемые ученые", – сказал президент.

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