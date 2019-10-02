Зеленский встретится с Лукашенко в Житомире: что будет на Форуме регионов

Главы государств примут участие в заседании Форума, куда съедутся тысячи бизнесменов и чиновников

Фото: facebook.com/ze2019official

Президент Украины Владимир Зеленский и белорусский лидер Александр Лукашенко приедут в Житомир 4 октября для участия во Втором форуме регионов. Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

Отмечается, что во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

В то же время Житомирский областной совет опубликовал полную программу мероприятий Форума регионов. Он стартует еще 3 октября. Мероприятия посетят делегации из 22 регионов Украины и шести областей Беларуси. Во время Форума запланировано подписание соглашений 200-ми представителями бизнеса с украинской и белорусской стороны о взаимном сотрудничестве.

В завершение Форума с участием руководства Украины и Беларуси состоится пленарное заседание, в котором примут участие около тысячи участников.

Расписание Форума на 3 октября

09:00-17:00 – ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства Украины и Беларуси (г. Житомир, ул. Михайловская).

09:00-17:00 – выставка крупногабаритной техники (пл. Соборная).

10:00-13:00 – восьмое заседание белорусско-украинского Консультативного совета делового сотрудничества и переговоры между представителями украинских и белорусских компаний (пл. С.П. Королева, 4/2).

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12:00-13:00 – открытие выставки крупногабаритной техники.

11:00-13:00 – эко-форум (Старый бульвар, 7).

10:00-11:30 – заседание украинско-белорусской Рабочей группы для решения проблемных вопросов взаимного товарооборота в части использования ветеринарно-санитарных мероприятий (г. Бердичев, Белопольская, 131).

11:30-13:00 – заседание украинско-белорусской Рабочей группы по вопросам увеличения взаимного присутствия на рынках Украины и Беларуси сельскохозяйственной и другой продукции (г. Бердичев, ул. Белопольская, 131).

10:00-16:30 – круглый стол на тему "Развитие речного судоходства на реках Днепр и Припять" (Житомир, ул. Покровская, 271)

10:00-13:00 – форум и выставка высоких технологий, робототехники, мехатроники и стартапов (Житомирская политехника, ул. Чудновская, 103).

10:00-13:00 – круглый стол на тему "Сохранение языковой, культурной и природной среды трансграничных территорий: история и современность" (Житомир, ЖДУ им. И. Франко, ул. Большая Бердичевская, 40).

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14:00-15:30 – официальная встреча глав регионов Украины и Беларуси с руководством Житомирской ОГА и областного совета (Житомир, пл. С.П. Королева, 1).

17:30-19:00 – концерт дружбы (Житомирский областной украинский музыкально-драматический театр им. И. Кочерги, площадь Соборная, 6)

Мероприятия Форума 4 октября

09:00-17:00 – ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства Украины и Беларуси (Житомир, ул. Михайловская).

09:00-17:00 – выставка крупногабаритной техники и промышленных образцов продукции (Житомир, площадь Соборная).

11:00-15:00 – пленарное заседание с участием руководства Украины и Беларуси.

Как сообщали новости "Сегодня", первый Форум регионов проходил в октябре прошлого года, на котором пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко встретился с Лукашенко. Они обсудили как экономическое сотрудничество, так и отношения двух страны на фоне опасений, что Россия может использовать Беларусь для вторжения с ее территории в Украину.

Кроме того, Украина и Беларусь подписали около 130 двусторонних соглашений на 100 млн долларов. Стороны отметили, что намерены преодолеть преграды на пути к свободной торговле, потому что товарооборот, который за год достиг 4,5 млрд. долларов, продолжает расти.

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