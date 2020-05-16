Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Новости политики

Зеленский встретится с журналистами по итогам года своего президентства

16 мая, 18:49

Руслан Ровик

Ермак рассказал о ситуации с коронавирусом и готовности к работе с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с представителями СМИ по итогам первого года своего президентства.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине, на официальной странице Офиса.

Ермак также отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Реклама

"Наконец, Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал он.

Ермак добавил, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Кроме того, глава Офиса президентства рассказал послам о ситуации с распространением коронавируса в Украине, отметив, что уровень заболеваемости умеренный.

В тренде
Ахметов рассказал о своей роли в борьбе с коронавирусом

Напомним, на днях руководство ЕС сделало заявление по выходу Европы из кризиса, который вызвала пандемия COVID-19.

Реклама

Как известно, 9 мая 1950 года в Париже была подписана Декларация Шумана, которая открыла путь к интеграции европейских государств.

Также смотрите обращение Зеленского по случаю 9 Мая:


Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пресс-конференция послы Владимир Зеленский большая семерка МВФ Андрей Ермак

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причинаПолитика
Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при Порошенко
Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при ПорошенкоПолитика
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в "Л/ДНР"Политика
Члены ЦИК выписали себе
Члены ЦИК выписали себе "космические" премии: подробности скандалаПолитика
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и ДонбассуСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...