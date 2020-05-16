Зеленский встретится с журналистами по итогам года своего президентства

Ермак рассказал о ситуации с коронавирусом и готовности к работе с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с представителями СМИ по итогам первого года своего президентства.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине, на официальной странице Офиса.

Ермак также отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

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"Наконец, Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал он.

Ермак добавил, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Кроме того, глава Офиса президентства рассказал послам о ситуации с распространением коронавируса в Украине, отметив, что уровень заболеваемости умеренный.

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Напомним, на днях руководство ЕС сделало заявление по выходу Европы из кризиса, который вызвала пандемия COVID-19.

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Как известно, 9 мая 1950 года в Париже была подписана Декларация Шумана, которая открыла путь к интеграции европейских государств.

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