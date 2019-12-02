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Зеленский выступил с видеообращением по встрече Нормандской четверки

2 декабря, 16:31

Глава государства снова обратился к украинцам

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам относительно будущих переговоров в "нормандском формате" в Париже. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Глава государства записал видео из спортзала прямо во время тренировки. По его словам, на этой неделе его команда начинает подготовку к встрече Нормандской четверки.

"Эта встреча – это уже победа для нас, потому что есть возможность встретится четырем лидерам. Возможность, которая появилась после трех лет тишины дипломатии. Есть большая возможность начать диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению наших людей… Хочется, действительно, прекратить огонь и дать возможность закончится этой войне. Также в этом диалоге важно не просто поднять темы, а решить вопрос с возвращением наших территорий – в какие сроки…", – сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев не реагировать на заявление различных политических сил о якобы капитуляции и сдаче интересов Украины.

"Никакой "зрады" не было и не может быть. Но я буду более сильным и увереннее буду вести себя на этой встрече (Нормандской четверки – ред.), если буду знать, что мне страна доверяет, что за моей спиной наш украинский народ", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что никто воевать не собирается и урегулирования конфликта будет добиваться исключительно дипломатией.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Владимир Зеленский Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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