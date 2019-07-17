Зеленский заявил о желании войти в историю

Президент признался, что не доверяет никому, кроме людей из своего круга

Президент Владимир Зеленский за рулем Tesla пожаловался, что нет людей, которым можно доверять, кроме членов его команды.

"Получилось так, что нельзя верить более чем никому. То есть совсем нет людей, которым можно доверять. Кроме нашего узкого круга, все врут. Все берут взятки, все воруют и при этом с улыбкой на лице. То есть цинизм высшего уровня", – рассказал он на YouTube-канале Зе!Президент.

"Хочется, чтобы наша команда вошла в историю. Я бы хотел, чтобы все нас уважали. Потому что нет ни одной команды президента Украины за все 30 лет, которого, или которых, люди на улице узнавали бы и радовались бы, и очень уважали", – отметил президент.

Ранее Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе.

Он напомнил, что 12 июля прошли переговоры советников глав четырех государств и было принято решение о проведении следующих переговоров на более высоком уровне, после чего должны будут встретиться уже сам Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

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