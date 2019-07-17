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Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе

17 июля, 20:49

Союзники были против разговора Зеленского с Путиным, но Украина должна отстаивать свои интересы

Фото: Сегодня

Будущие переговоры в "нормандском формате" лидеров Украины, России, Германии и Франции могут приблизить дипломатическое решение прекращения вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в YouTube-канале Зе!Президент.

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Он напомнил, что 12 июля прошли переговоры советников глав четырех государств и было принято решение о проведении следующих переговоров на более высоком уровне, после чего должны будут встретиться уже сам Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

"Все говорят, не дай бог будут прямые переговоры с Россией, снимутся все санкции. Я, честно говоря, эту модель не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моих разговоров с президентом Российской Федерации, а из-за того, что [Россия] у нас отняла Крым и поддерживает временно оккупированные территории", – заметил Зеленский.

По его словам, все партнеры Украины были против того, чтобы он провел телефонные переговоры с президентом РФ .

"Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины и наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь свое мнение", – говорит украинский лидер.

"Все меня пугали этим разговором, но чего бояться и чего пугаться, если правда на твоей стороне. Президент РФ сказал, что видит решение вопроса пленных "всех на всех". Я ему откровенно сказал, что "всех на всех" – я бы с радостью, но есть одна ситуация. Список наших "всех", тех ребят, которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком у тех людей, которые контролируют временно оккупированные территории. "Всех на всех" мы обязательно сделаем, но сначала давайте вернем всех тех, кто [незаконно удерживается] в России, в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг – возвращение диалога и мощный шаг к тому, чтобы прекратить войну", – резюмировал Зеленский.

О переговорах с Путиным по освобождению пленных моряков и Донбассу смотрите с 4:30:

Новости "Сегодня" сообщали, что у Путина сказали, идут ли переговоры об обмене украинских моряков.

Также писалось, что на переговорах в "нормандском формате" договорились о новом перемирии на Донбассе.

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Тег переговоры, Путин, заложники, Зеленский, нормандская четверка, обмен пленными , война на донбассе, пленные моряки

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Источник:

Сегодня

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