Зеркаль о слушаниях в Гааге: Россия сравнила суверенитет Украины и Крыма

Российская сторона сегодня выступала в третейском суде и попыталась убедить в законности кражи украинского полуострова

Фото: twitter.com/cij_icj.

Россия на слушаниях о нарушении морского права в Гааге сравнила суверенитет Украины с суверенитетом Крыма и незаконным "референдумом" в 2014 году, а также заявила, что иск Киева не относится к проблемам в море, а якобы касается только оккупированного полуострова. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль по итогам первого дня рассмотрения в Третейском суде дела о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Оно опровергла слова российской стороны, что якобы иск Украины не касается моря, а статуса Крымского полуострова, так как Киев не ставит вопрос о принадлежности полуострова, ибо он и так украинский.

"Поэтому мы не ставим этот вопрос перед Трибуналом, так же мы не ставим перед Трибуналом (вопрос) относительно того, какой статус имеет Азовское море или Керченский пролив. Россия уже представила свои замечания относительно того, что она считает, что Крым изменил принадлежность в 2014 году, после того, как был проведен "референдум", который, как они считают, является достаточным основанием для обретения "независимости" Крыма от Украины, и после того как Крым они "приняли в свой состав", – заявила Зеркаль.

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Также, по ее словам, Россия считает всю активность в Черном и Азовском морях военной, поэтому якобы эти вопросы не подпадают под действие морской конвенции, а также сравнила суверенитеты Украины и Крыма.

"Мы намерены как всегда громко разгромить Россию, особенно, что касается того, что Россия сегодня поставила вопрос провозглашения Украиной государственного суверенитета и сравнила наш государственный суверенитет с суверенитетом Крыма и референдумом, который состоялся в Крыму в 2014 году. Такие сравнения на наш взгляд неуместны, поскольку Украину признали все страны мира, в то же время как независимость Крыма не была признана никем, кроме России. Кроме этого, мы будем говорить, что наше дело вообще не об этом, что у нас нет оснований считать, что Крым как-то изменил свою юрисдикцию и уже не принадлежит Украине. Что для нас это вполне понятно, как и всему миру, что Крым – это Украина", – сказала замминистра.

Зеркаль добавила, что суть иска против России кроется в нарушении прав Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе: РФ незаконно добывает природные ископаемые, нарушает принципы свободы навигации, незаконно построила Керченский мост и др.

Напомним, 19 февраля Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.

Новости "Сегодня" также сообщали, как в Международном суде ООН недавно рассматривался вопрос нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Речь идет о поддержке боевиков на Донбассе. Подробней смотрите в видеосюжете:

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