Зеркаль объяснила, почему Киеву не нужен "план Штайнмайера" по Донбассу

Елена Зеркаль / Фото: МИД Украины

Возвращение к "плану Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе станет движением назад для Украины, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

"Чего бы я очень не хотела – возвращения к обсуждению так называемого плана Штайнмайера, о котором шла речь во время встречи (президентов Франции и России – Ред.). Для нас этот план – это два шага назад. Мы уже это проходили и знаем, что это ни к чему не приводит", - сказала она.

При этом Зеркаль отметила, что у Украины должен быть свой план.

"Мы должны понимать каков наш путь, а не план Штайнмайера, Сайдика или других. Нам нужен наш план, мы должны понимать, где наши красные линии", - пояснила дипломат.

Замминистра предположила, что у президента Украины есть свое видение урегулирования ситуации.

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"Если президент Зеленский запросил встречу в "нормандском формате", то, наверное, у него уже есть видение того, как можно урегулировать ситуацию, а также дальнейшие шаги... Думаю, надо дать ему шанс его реализовать", - сказала она.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный сказал, что существующие планы урегулирования ситуации на Донбассе не более чем красивое название, а знаменитая "формула Штайнмайера" была согласована участниками "нормандского формата" на "скорую руку".

Безсмертный отметил, что участники "нормандского формата" в 2015 году поддержали вариант экс-главы МИД ФРГ Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе, даже не владея полной информацией по его формуле.

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Напомним, Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает, среди прочего, особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия в свою очередь должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что руководство Украины подписало закон об особом статусе. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – Ред.), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

/ Фото: Сегодня

Также появился еще один мирный план по Донбассу – "план Мореля". Его предложил координатор политической подгруппы ТКГ Пьер Морель. В целом в предложенном документе говорится о нескольких основных пунктах – прекращении боевых действий, определении избирательных округов, разработке критериев для партий, желающих принимать участие в выборах, определение роли международных наблюдателей, а также амнистии для боевиков и предоставлении особого статуса Донбассу.

/ Фото: Сегодня

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