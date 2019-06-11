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Зеркаль рассказала, когда суд в Гааге вынесет решение по иску Украины к России

11 июня, 19:02

Украина сегодня объясняла Трибуналу, почему возражения РФ по юрисдикции по поводу Крыма безосновательны

Лана Зеркаль Фото: facebook.com/lana.zerkal
Лана Зеркаль Фото: facebook.com/lana.zerkal.

Постоянный третейский суд в Гааге до конца года вынесет решение по юрисдикции в деле Украина против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, которая во вторник представила позицию Украины в первом устном раунде слушаний.

"В пятницу мы закончим эту неделю представлением украинской позиции и будем ждать уже позиции суда по решению дела по юрисдикции. Решение трибунала ожидается в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но к концу этого года точно получим ", – сказала Зеркаль.

Она отметила, что Украина сегодня объясняла Трибуналу, почему возражения РФ по юрисдикции по поводу Крыма безосновательны.

"Мы представили аргументы, что статус Крыма не изменился и позиция России является исключительно ее позицией, не поддержана ни одной страной в мире и не может быть основанием для отклонения иска о нарушении наших прав в Черном и Азовском морях Керченском проливе", - сказала Зеркаль.

Напомним, 19 февраля Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.

Новости "Сегодня" также сообщали, как в Международном суде ООН недавно рассматривался вопрос нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Речь идет о поддержке боевиков на Донбассе. Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег гаага, трибунал, Зеркаль

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Источник:

Европейская правда

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