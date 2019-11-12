Зеркаль: В Гааге Украина одержала победу над Россией со счетом 5:0

Фото: icj-cij.org

Украина победила Россию на "ее же поле" после решения Международного суда ООН по делу о финансировании терроризма. Теперь окончательного решения следует ожидать не ранее 2022 года. Об этом заявила на брифинге в Киеве заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Мы просим суд, во-первых, установить факт нарушения. Во-вторых, прекратить нарушение, а в-третьих, компенсировать все убытки, связанные с этим нарушением", – сказала она.

Зеркаль отметила уникальность решения суда ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело "Украина против РФ", и считает, что "Киев одержал победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян, это поле международного права, дипломатии". Она назвала это большим достижением украинской дипломатии и юристов".

Реклама

Читайте также: Финансирование терроризма: суд ООН представил документ по возражениям России

В то же время замминистра по окончательному решению суда все будет зависеть от того, что будет считаться решением – "решение по сути, или решение, которое будет определять компенсацию".

В тренде Эксперт рассказал, почему Путин и Зеленский не заинтересованы встречаться в Казахстане

"Если подсчитывать соответственно с установившейся практикой суда, то в декабре следующего года Россия должна подать приблизительно такое же количество документов в суд. После этого суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это три-четыре месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", – сказала Зеркаль.

Напомним, 12 июня 2018 года Украина подала соответствующий Меморандум в Международный суд ООН. Отметим, что Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробнее, в чем суть Меморандума.

В июне 2019 года в Гааге в Международном суде начали рассматривать иск Украины против России по сути. Россия озвучила позицию по делу о финансировании терроризма, сетуя на то, что Киев нарушил процессуальные процедуры перед обращением в Гаагу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама