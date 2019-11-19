"Ждем вас на корпоративах": Тимошенко тонко ответила Зеленскому

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко ответила на слова президента Владимира Зеленского относительно ее ухода в оппозицию.

"Хотелось бы говорить с вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но вы выбрали другой тон. Жаль. Тогда напомню вам, что есть еще одна давняя украинская традиция: раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот. А дальше все по сценарию. Ну, вы в курсе. Словом, ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино", – написала Тимошенко в Facebook.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", Юлия Тимошенко в ток-шоу одного из телеканалов заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".

В тренде Американский генерал объяснил, почему Черное море станет зоной конфликта НАТО с Россией

"Мы передали ему (Зеленскому. – Ред.) "Новый курс Украины" (программа "Батькивщины". – Ред.) и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот "Новый курс" и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные. Но сегодня, после того как мы увидели, куда движется эта так называемая стратегия, мы заявили, что переходим в оппозицию и не претендуем ни на какие кадровые назначения", – сказала политик.

В ответ на эти слова Зеленский "потроллил" предложение Тимошенко и отметил ее уход в оппозицию к нынешней власти. Он рассказал, что отказался от предложения лидера "Батькивщины", которая, по его словам, хотела для своих людей "сладенькие" должности.

Смотрите также видео, как ранее Тимошенко предлагала принять закон о референдумах. Она считает, что в Украине наступило время урегулировать эту процедуру:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама