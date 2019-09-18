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"Знать свою историю – значит видеть путь впереди": Яценюк поблагодарил Вятровича за совместную работу

18 сентября, 19:35

Вятрович преданно трудился на благо Украины, отметил Яценюк

Арсений Яценюк. Фото: пресс-служба Народного фронта

Арсений Яценюк. Фото: пресс-служба Народного фронта

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк поблагодарил Владимира Вятровича за совместную работу. Напомним, что именно правительство Яценюка назначило Вятровича на должность председателя Института национальной памяти.

"Возвращение украинской истории, честных имен наших выдающихся героев. Очистка от идеологического ила, накопленного десятилетиями оккупации тоталитарным режимом. Это то, без чего невозможна свободная европейская демократическая Украина. Знать свою историю – значит видеть путь впереди. И не сбиться с него, какие бы временные маяки не указывали на окольные пути", – написал Яценюк на своей странице в Facebook.

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Как сообщалось, Кабинет министров уволил Вятровича с должности главы Украинского института нацпамяти.

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Яценюк Вятрович институт национальной памяти

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