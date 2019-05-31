Звезды в политике: в каких странах такое встречается и почему Украина в этой ситуации уникальна

Эксперт-международник вспомнил медийных людей, которые с разных сфер пришли в политику

Святослав Вакарчук. Фото: Facebook-страница группы Океан Ельзи

Массовое стремление медийных людей в политику – уникальное явление для этой сферы. Так, эксперт-международник Антон Кучухидзе говорит, что в некоторых других странах были единичные случаи, когда известные люди с разных сфер пытались построить карьеру политика. При этом все они использовали одну и ту же технологию стопроцентной узнаваемости личности среди населения.

"Ярким примером является президент США Дональд Трамп. У него в свое время было два образа – бизнесмен и медийная особа. Из медийной особы он сразу вышел в президенты. Есть явление итальянского комика и актера Беппе Грилло. Он был известен в Италии. В 2009 году он сформировали правое движение "Пять звезд". Сегодня часть этой команды находится у власти. Он активно участвовал в парламентских выборах. Известное лицо, например, в прошлом грузинский футболист (игрок сборной Грузии, киевского "Динамо" и итальянского "Милана". – Ред.) Кахабер Каладзе. Он никогда не был в политике, но за счет своей узнаваемости сначала стал вице-премьером, а сейчас он мер Тбилиси. Также американский актер Арнольд Шварцнеггер стал губернатором Калифорнии. Кстати, мы видим одну и ту же технологию – технологию популярного человека, у которого стопроцентный рейтинг узнаваемости", – говорит Кучухидзе.

По этому принципу, считает эксперт-международник, стал президентом и комик Владимир Зеленский. Но при этом политолог не помнит такие примеры, когда медийные люди массово пытались пойти в политику, вдохновившись примером коллеги. То есть стремление звезд украинского шоу-бизнеса Оли Поляковой, Виктора Павлика, Святослава Вакарчука создает уникальную ситуацию в мировой политики.

Ранее мы писали, что Вакарчук представил свою партию "Голос". Певец окончательно решил уйти в политику.

Кроме того, о желании сменить сферу деятельности заявили Оля Полякова и Виктор Павлик.

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