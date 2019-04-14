ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018. Интервью с Алиной Скомороховой, "Тин Импекс"

06 марта 2019 года, в пресс-центре "Сегодня", состоялось интервью с Алиной Скомороховой, Генеральным директором ООО "Тин Импекс", лауреатом XXIII общенациональной премии " Человек года – 2018". Номинация – " Предприниматель года ".







СПРАВКА:

Генеральный директор и совладелица ООО "Тин Импекс", соучредитель ряда предприятий по производству электроэнергии от солнечных электростанций, а именно: ООО "Экотехник-Ярмолинцы", ООО "Экотехник Миньковцы", ООО "Энергия Солнца-Новая Ушица", ООО "Экотехник-Теофиполь", ООО "Экотехник-Каменец-Подольский", ООО "Экотехник Хмельницкий" и является директором последнего. Соучредитель и председатель Благотворительного фонда "Возрождение Миньковецкого государства". Член Правления Союза промышленников и предпринимателей Хмельницкой области. Соучредитель Международного объединения женщин украинок (МОЖУ). Амбасадорка Международной женской Амбасады предпринимателей. Партнер и соорганизатор проектов: международного социального проекта "Детский футбол мира", социального проекта "Восток и Запад вместе". Помощник народного депутата Украины. Удостоена ордена "За трудовые достижения" III степени, ордена Святой Анны II степени, Всеукраинской премии "Высшая проба", "Народна шана" и международной награды бизнес-академии "Золотой меркурий" – лидер XXI века, является победителем в номинации "Человек года – 2008" – "За повышение авторитета края" и "Человек года – 2010" – "Руководитель" Хмельницкого регионального рейтинга популярности. Лауреат межнационального рейтинга "Лучший руководитель Украины". Кавалер-леди ордена княгини Ольги III степени. Победитель регионального конкурса Благотворительная Хмельнитчина 2017 в номинации "Благотворительность Бизнеса".

- Аліна, нагадаю, що Ви стали лауреатом національної премії "Людина року – 2018" в номінації "Підприємець року". Що значить для Вас ця номінація?

- Дійсно, це було дуже приємно і неочікувано. Для мене особисто це визнання багаторічної роботи, визнання мене як бізнес леді, громадського діяча.

- В чому, на Вашу думку, полягає соціальна значимість премії "Людина року"?

- На сьогоднішній момент бути успішним в умовах, в яких розвивається підприємництво в Україні – це вже соціальна значимість. Тому, що умови дійсно не прості, в своєму бізнесі ми йдемо такими шляхами, коли відбувається багато змін, і не завжди ці зміни вдалі. Якщо ти успішна людина в такі важкі часи перемін – це і є соціальна значимість. Нехай всі побачать, що можна бути успішним і потрібно бути ним.

- Як Ви вважаєте, підприємцями стають чи народжуються?

- Про себе скажу наступне – я народилась лікарем. Навіть ніколи не думала, що в якийсь момент почну займатися підприємницькою діяльністю. Закінчила медичний університет, працювала по спеціальності багато років. Але умови, які сталися в моєму житті, спонукали мене до більш рішучих і конкретних дій. І це був бізнес.

- Ви – Генеральний директор компанії "ТІН ІМПЕКС". Розкажіть про історію створення компанії? Як довго Ви йшли до цієї керуючої посади?

- Цього року компанії виповнюється 20 років. Хтось може сказати, що цього мало, бо в історії України є підприємства яким і по сто років. Але я вважаю, що за цей час ми можемо вже говорити про досягнення результатів і гарних успіхів. Мене часто запитують, як я лікар потрапила в металургійний бізнес? Але я не шукала його, він сам мене знайшов. В 1998 році, відпочиваючи в Італії, мої друзі з Німеччини запропонували мені очолити бізнес в Україні. А ви знаєте, що для жінки немає нічого неможливого. Тому я погодилась і вже в тому році була заснована компанія "Тін Імпекс", яка на той час 100% була інвестиційним німецьким проектом. І вже в 2004 році в нас відбулася реорганізація, і ця компанія перейшла в руки українських власників.

- На чому спеціалізується компанія?

- "Тін Імпекс" – це спеціалізоване металургійне підприємство, яке є одним з найбільших в Західному регіоні. Ми виробляємо різні види алюмінієвих сплавів, і декілька років поспіль виробляємо готову продукцію – лиття по легким технологіям.

- Які ринки збуту переважають у компанії?

- Зараз багато говорять про те, що ми повинні йти в Європу, але так склалось історично, що з першого дня роботи, перед "Тін Імпексом" стояла задача в тім, що вся продукція відправлялась на завод "Мерседес", в Німеччину, два роки поспіль. Це було дуже відповідально і важко, бо в ті роки взагалі ніхто не уявляв ні про сертифікацію, ні про сертифікати відповідності. Але на той час ми пройшли сертифікацію ІЗО в Європі, ТЮФ. Але вже зараз ми працюємо комбіновано, у нас є Європейский ринок – Німеччина, Польща, Словакія, а також Український ринок. В основному це машинно-будівна галузь. Ми входимо до концерну "Укроборонпром", також галузь побутової техніки і медична.

- Чому така назва у компанії?

- Цю назву ми її залишили від попередньої німецької компанії, яка займалася титановим імпортом та експортом. Бо вже навіть на той час, в 2004 році, маленька українська компанія мала своє позитивне реноме в Європі. Після двох років роботи на німецькому ринку ми отримала велике визнання від Німецької спілки металургів і то було дуже серйозно.

- Наскільки складно було починати свою роботу в Україні і завойовувати професійний авторитет в галузі?

- Це було дуже складно. Коли я погодилася працювати в компанії, то навіть не уявляла, як буде важко. Це чоловічий бізнес, а на той момент я була досить юною дівчиною, яка взагалі не мала досвіду ведення бізнесу і потрапила в середовище чоловіків, металургів, гігантів, які все в цьому житті знають. І вони винесли свій вердикт, що жінок в цьому бізнесі не буде. Але я за гороскопом Овен, і коли мені кажуть, що щось неможливе, то відповідаю, що можу і буду. Тому, свою впертість я перетворюю в наполегливість. В результаті я отримала потрібну освіту, щоденно самовдосконалююсь. І я довела, що жінка може займатися таким бізнесом.

- На Вашу думку, в чому секрет стабільної роботи компаній в Україні?

- Слово стабільність трохи не на часі для наших реалій. На сьогоднішній день про стабільність ми тільки мріємо. Займатися бізнесом в Україні – це наче кататись на гойдалці, то добре, то зле. Специфіка нашої роботи в тім, що ми повністю залежні від Лондонської біржі металів. А вона сама по собі синуоїда, бо то є біржовий товар і ми постійно повинні підлаштовуватися. Але, на превеликий жаль, Україна зараз знаходиться на тому етапі, коли не відповідає змінам цих бірж, світовим змінам. Ми йдемо своїм шляхом, ні від кого не залежним і ситуація нестабільна, бо ми не знаємо, чого нам чекати – підвищення тарифів на газ чи електроенергію, нововведень. Тому ми повинні постійно дуже миттєво реагувати на будь-які зміни.

- Що для Вас значить "успішний бізнес"?

- Особисто я вважаю, що успішний бізнес – це коли є мрія і вона втілюється в життя. Будь –яку мрію можлива втілити в життя, коли ти палаєш цією метою. А ще бути успішним в Україні одноосібно неможливо, тому успіх нашої компанії – це здобуток всієї нашої зіркової команди. І це дійно зіркова команда, а не команда зірок і ми спільно працюємо на успіх нашої компанії.

- Які риси повинні бути притаманні керівнику?

- Це повинна бути освічена людина, вона повинна мати здатність приймати нестандартні та мобільні рішення, бути відважною, сміливою та рішучою. А жінки керівники до цього повинні ще бути гнучкими та по жіночому небайдужими.

- Той факт, що Ви жінка допомагає чи заважає керувати чоловіками?

- На підприємстві 90 відсотків – чоловіки. Це чоловіче виробництво. На початку роботи багатьом речам я вчилась у чоловіків, а зараз, вважаю, що й вони від нас жінок можуть навчитися. Хоча, надмірна емоційність, яка притаманна жінкам, заважає в бізнесі. Але при цьому здатність приймати компромісні рішення та бути гнучкою, не байдужою, мати інтуїцію – це дуже важливо.

- Поділіться секретом, як завоювати авторитет у чоловіків – підлеглих?

- Це можливо завдяки знанням і тим рішенням, які ти приймаєш, а вони дають позитивний ефект. Не завжди вказівки, які даєш підлеглим логічні, але вони інтуїтивно вірні, то авторитет однозначно буде. За двадцять років ми пережили кілька кризових періодів, виробництво тоді працювало по два тижні на місяць, але довіра, яка була між керівниками і працівниками виробництва була настільки велика, що коли я кажу, що переживемо черговий спад, то вони знають, що ми приймемо всі необхідні рішення і вони будуть виваженими для того, щоб тихо і спокійно перечекати час нестабільності.

- Чи делегуєте повноваження підлеглим?

- Так, я вважаю, що це дуже важливо вміти делегувати повноваження. Мене оточують справжні професіонали, які завжди підставляють своє плече, я з ними завжди раджуся, бо одноосібно рішення не приймаю.

- Чи існує кадровий голод на виробництві?

- Це дуже болюча тема. Майже тиждень тому по всій Україні пройшли заходи – "Тиждень індустріалізації" за підтримки Евросоюзу. І Хмельницька область прийняла участь в них, а також в обговорені багатьох болючих питань саме для виробничників. Сьогодні кадри вирішують все. Нажаль, в Україні дефіцит виробничих професій, які дуже необхідні. І перед нами стоїть завдання в тому, як втримати молодь, людей, які хочуть жити краще та заробляти. Адже в умовах різкого підвищення цін на енергоносії, а металургійне виробництво є енергозалежним, щоб збільшити зарплату, то потрібно мати з чого її збільшити. Ми стаємо в цих умовах не конкуретними на европейських ринках. Якщо у нас на підприємстві керівний склад стабільний, то робітничі професії потребують постійного поповнення. Ми заключили угоди з ПТУ в області і беремо на практику молодих спеціалістів, надаємо їм перше робоче місце з соціальним пакетом, забезпечуємо житлом.

- Чи приймає ваша компанія участь в благодійних проектах?

- Будь-яка компанія, яка поважає себе – займається благодійною діяльністю. З 2014 року ми кожен день були долучені по подій, які відбуваються на Сході. І вісім наших працівників пройшли військові дії і повернулися додому. Крім того у нас є багато соціальних проектів, таких як " Схід і Захід разом", "Дитячий футбол миру". Це проекти орієнтовані на дітей, які знаходяться в тій зоні, дітей – сиротей та, тих, які зн6аходяться під опікою. Цього року вже вдруге Хмельницька область під нашим патронатом буде приймати діток з військово зони на Великодні свята. 50 діток з Волновахи приїдуть до нас і ми будемо разом пекти паски, складати великодні кошики, дітки будуть жити в родинах. Це велика робота, бо дуже важливо зараз розмовляти з дітьми, показувати інше життя. Я була вже там не один раз і там інше життя. Ці події дуже сильно змінили нас, українців. Під час проекту "Дитячий футбол миру" ми їздимо з дітьми по країнам Европи і граємо в футбол. Ми показуємо дітям світ, і крім цього, вони виступають в ролі маленьких дипломатів, бо так як вони популяризують Україну не кожному політику це вдається. Діти це не наше майбутнє, це – наше сьогодення.

- Ви нещодавно відвідували Брюсель. Розкажіть про мету цієї поїздки?

- Ми їздили до Брюселю разом з моєю подругою, з Ганною Красюк, вона є Директором журналу "Бізнес вумен", бо минулого року ми заснували Міжнародне об’єднання жінок-українок "Можу". І саме в Брюселі ми його презентували в Європарламенті. Це було дуже круто, бо до нас приєдналися жінки діаспори, які проводять свою роботу не один рік на європейських теренах. На цій презентації нас слухали європаламентарі, ставили свої запитання, налагоджували зв’язки. Це дієва інформаційна платформа і наші дивіденти – це інформаційний простір. Мені дуже хочеться щоб ця платформа об’єднала якомога більше жінок, ми розкажемо їм про свої успіхи, допоможемо, бо жінки можуть і повинні змінювати цей світ.

- Аліна, Ви – успішна бізнес вумен, турботлива мама та дуже красива жінка. Поділіться секретом, як вам на все вистачає часу?

- Я завдячую Любові. Бо жінка, яка любить, і яку люблять – буде успішна у всьому. Це крила за нашою спиною. Без підтримки родини, чоловіка та дітей, жодній жінці не вдасться реалізувати свої ідеї, задуми. В житті були різні періоди, але завжди була підтримка рідних, батьків і я відчуваю необмежену силу, щоб творити корисні речі на благо родини, підприємства і України.

- Якби Вам довелося змінити сферу діяльності, то чим би ви зайнялись?

- Звичайно в медицині я себе реалізувала не настільки, як би хотіла. Це ще плани на майбутнє. Крім цього у мене є юридична та управлінська освіти. Ідей дуже багато, але зараз, поряд з бізнес ідеями, є інші амбіції та бажання. Мені дуже хочеться розвивати Жіночий рух в Україні, вивести його на міжнародний рівень.

- Яким Ви бачите майбутнє Вашої компанії років через десять?

- Я дуже хочу, щоб це майбутнє було стабільним. Є гарні ідеї, над якими працюємо. Хочу щоб ми знайшли свою золоту нішу, яка принесе стабільність не тільки в наш бізнес, а й в державі. Бо ми не можемо бути окремо від держави.

- Що можете побажати нашим користувачам?

- Хочу щоб всі мрії в їх житті здійснилися. Не бійтеся мріяти, бо вони мають властивість збуватися! Здоров’я та щоб поруч завжди були надійні друзі, соратники, родина. Хай у нас буде мирне небо, стабільний мир, економіка і стабільне щастя!

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