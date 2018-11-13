Нужно ли украинцам срочно избавляться от шифера?

Сегодня, 15:24

15 ноября  2018 года, в 12.00, в пресс-центре "Сегодня", состоится видео-интервью с Виктором Жирновым, токсикологом, доктором медицинских наук

Нужно ли украинцам срочно избавляться от шифера?

Во время интервью мы выясним почему асбест запрещен в Европе, чем отличается амфиболовый асбест от хризотилового,  доказано ли вредное влияние хризотила на здоровье и останутся ли украинцы без крыши?

 

 

Свои вопросы можно присылать по адресу press-studio@segodnya.ua
здоровье, крыши, асбест, шифер, Виктор Жирнов

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