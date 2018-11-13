Нужно ли украинцам срочно избавляться от шифера?

15 ноября 2018 года, в 12.00, в пресс-центре "Сегодня", состоится видео-интервью с Виктором Жирновым, токсикологом, доктором медицинских наук

Во время интервью мы выясним почему асбест запрещен в Европе, чем отличается амфиболовый асбест от хризотилового, доказано ли вредное влияние хризотила на здоровье и останутся ли украинцы без крыши?

Свои вопросы можно присылать по адресу press-studio@segodnya.ua