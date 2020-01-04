12-летний модельер из Днепра покорил Милан

/ Фото: Сегодня

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12-летний житель Днепра Иннокентий Косенко покоряет мировые модные столицы. Его первая коллекция одежды сразу же попала в Милан.

Дизайнер работает исключительно для женщин, и журналисты "Сегодня" узнали, откуда у подростка подобное увлечение, и какие его планы на будущее.

"Вот эту одежду я разрабатывал так, чтобы она подчеркивала талию. А внизу было бы более грубое – за счет высоких ботинок", – показывает житель Днепра Иннокентий Косенко один из своих рисунков.

Несколько минут – и на белом листе возникает модный образ. Юный кутюрье Иннокентий Косенко делает эскизы для будущей коллекции, стремится воплотить взрослые тренды в детской одежде.

"Комбинезон с одной штаниной, допустим. И я думаю, что, если выйдет девочка 11-12 лет, это будет очень прикольно", – говорит Иннокентий об одной из своих идей.

12-летнего Иннокентия уже знают в модных кругах Европы, осенью свою дебютную коллекцию парень представил в Милане.

Ни одного мужского костюма. Их дизайнер считает слишком скучными. А вот вечерние платья – другое дело. В основе – яркие цвета и геометрические фигуры. Идея, признается парень, возникла во время урока математики.

"Мы начали учит лучи, острые углы. Мне показалось, это интересно, если детали наряда выполнены из треугольников, четырехугольников. Казалось бы, математика, а тут – раз, и коллекция", – говорит юный модельер.

Дизайном парень увлекся из-за рисования – с детства он часами наблюдал, как работает сестра-художница, и повторял за ней.

"Я его спросил: "Что ты рисуешь?" "Каблуки". Он рисовал именно туфли и именно каблуки", – рассказывает отец Иннокентия Владимир Косенко.

Из-за таких увлечений сына, вспоминает Владимир, он поначалу нервничал. Изменить мнение убедила жена. Впоследствии мужчина нашел в Днепре дизайнерскую школу и привел туда сына на первое занятие.

"Чтобы это увлечение, которому он уделяет все свободное время, действительно привело его к своим целям, и к какому-то внутреннему удовлетворению", – объясняет отец мальчика Владимир Косенко.

"Смотри, у тебя сейчас такой "милитари" стиль. Если туда неожиданность какую-то внести? Например – бант?" – советует своему ученику дизайнер Алина Смирнова.

У дизайнера Алины Смирновой среди десятков учеников Иннокентий – единственный парень. Талант разглядела, как только увидела первые эскизы. Но поработать все равно пришлось изрядно.

"С точки зрения технологии он пока не знает, как все это делать. Но все шансы есть стать знаменитым человеком в творческой среде. Но все зависит от него", – говорит основательница школы дизайнеров Алина Смирнова.

Сам Иннокентий амбиций не скрывает. Равняется на Коко Шанель и Карла Лагерфельда, и мечтает о собственном модном доме.

"Чтобы это было доступно, и в то же время – "люкс", – объясняет Иннокентий.

Напомним, что недавно в эксклюзивном интервью украинский дизайнер и предприниматель Елена Базу рассказала, как хороший вкус влияет на бизнес.

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