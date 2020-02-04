70-летняя пенсионерка прославилась своим свистом (видео)

Пенсионерка из села Новоалександровка Днепропетровской области Любовь Насеня стала звездой благодаря тому, что копирует пение птиц. В свои 70 лет вместе с сельским фольклорным коллективом она покоряет уже и европейских слушателей.
В тесной комнате сельской библиотеки ансамбль "Суряночка" готовит выступление на Масленицу – один из праздников,которые в Украине будут отмечать в феврале.
Поют под погремушки, бубны и баян. Однако всего и не расслышать за ее свистом.
70-летняя Любовь Насеня – местная звезда. В ансамбль позвала соседка. Звонким свистом Любовь покорила здесь всех. Ее прозвали соловьем.
"Все – от природы. У нашей свистуньи это абсолютный слух – сами видите и слышите", – говорит художественный руководитель ансамбля "Суряночка" Александр Махно.
"Не училась нигде, ни грамма. Нот не знаю", – говорит "Сегодня" пенсионерка Любовь Насеня.
В детстве женщина играла на балалайке. А художественным свистом овладела по дороге из школы. Преодолевала 12 километров лесом.
"Услышала, например, птичку, раньше жаворонков было много... И училась так", – вспоминает мастер художественного свиста Любовь Насеня.
В работе талант не пригодился. Любовь Насеня – маляр-штукатур по специальности. Свистела разве что на сельских свадьбах. Иногда – дуэтом, с мужем Николаем.
Репетирует Любовь во дворе, за сараем. Здесь и преданные фанаты: нутрия, наседки и петух.
Секрета в ее свисте, говорит, нет. Соловьиному свисту берется научить и корреспондентов "Сегодня".
Но сколько мы ни старались, у нас не получилось. Как не получается и участниц коллектива "Суряночка". Но благодаря их "соловью", теперь коллектив знают во многих уголках мира. Ведь говорят: Любовь Насеня – супер-звезда.
"Боимся, что ее у нас заберут. Но она наша, и мы не отдадим ее никому", – говорит участница ансамбля "Суряночка" София Бугера.
Недавно коллектив привез гран-при фестиваля в Болгарии. Европейскую публику украинский коллектив поразил настолько, что "Суряночка" получила приглашение и в Польшу.
"Я хочу, действительно, чтобы все это продолжалось. Когда поют – то и здоровье у всех добавляется", – говорит Новоалександровский сельский голова Александр Визир.
Любовь Насеня утверждает, что готова к кругосветному турне. Сил, мол, хватит. Жалеет разве об одном.
"Выбрала штукатурку, а лучше бы всю жизнь свистела", – говорит Любовь Насеня.
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