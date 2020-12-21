Балкон в Днепре оккупировали полтысячи летучих мышей (фото)

В Днепре специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям были вызваны в одну из квартир многоэтажки, под обшивкой балкона которой обнаружили целую стаю летучих мышей.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в местную службу ГСЧС поступило сообщение, что под обшивкой балкона слышны звуки летучих мышей. Прибыв на место, чрезвычайники демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили под ней более 500 летучих мышей.

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Отловленных животных поместили в картонные коробки с отверстиями для воздуха и передали волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark из Харькова.

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Напомним, в Днепре волонтеры спасли верблюда, которого хотели скормить львам. Животное доставили из частного развлекательного комплекса в приют в очень плохом состоянии.

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