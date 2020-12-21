Українська
$ 27,83
34,1
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Балкон в Днепре оккупировали полтысячи летучих мышей (фото)

21 декабря, 01:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Хазяевам квартиры понадобилась помощь спасателей

В Днепре специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям были вызваны в одну из квартир многоэтажки, под обшивкой балкона которой обнаружили целую стаю летучих мышей.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в местную службу ГСЧС поступило сообщение, что под обшивкой балкона слышны звуки летучих мышей. Прибыв на место, чрезвычайники демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили под ней более 500 летучих мышей.

В тренде
В Одессе подрались депутаты облсовета: видео

Отловленных животных поместили в картонные коробки с отверстиями для воздуха и передали волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark из Харькова.

Реклама

Напомним, в Днепре волонтеры спасли верблюда, которого хотели скормить львам. Животное доставили из частного развлекательного комплекса в приют в очень плохом состоянии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Днепр балкон ГСЧС летучие мыши
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)
Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)Украина
Покупают мешки для погребения и проверяют маски: как мэры городков борются с COVID-19
Покупают мешки для погребения и проверяют маски: как мэры городков борются с COVID-19Украина
Избили и срезали волосы: в Днепропетровской области компания пытала подростка
Избили и срезали волосы: в Днепропетровской области компания пытала подросткаДнепр
Под Днепром мальчик угостил одноклассниц напитком: двое детей в реанимации
Под Днепром мальчик угостил одноклассниц напитком: двое детей в реанимацииДнепр
В Днепре строительный кран упал на бетономешалку: есть жертва
В Днепре строительный кран упал на бетономешалку: есть жертваДнепр
В Днепре волонтеры спасли верблюда от гибели
В Днепре волонтеры спасли верблюда от гибелиДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять