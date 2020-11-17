Без присмотра: подробности гибели троих детей при пожаре в Днепропетровской области

Мать закрыла малышей в доме, а сама пошла в магазин

Пожар унес жизни трех детей в селе Быково Днепропетровской области.

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Мать закрыла их в доме, а сама пошла в магазин. Без присмотра оставила малышей не первый раз, рассказали "Сегодня" соседи семьи. Правоохранители пока пытаются выяснить, почему дом загорелся.

Корреспонденты "Сегодня" узнавали версии трагедии.

Когда журналисты прибыли к месту пожара, то увидели, что из окон еще шел дым, хотя огонь потушили за сутки до этого. В доме тлели мебель и игрушки малышей. Здесь жила семья с тремя детьми.

"Мама молодая. Но это такое место, что семья с достаточным уровнем обеспеченности жить не будет", – говорит один из соседей.

О том, что произошло, жители окрестных домов узнают от корреспондентов "Сегодня". Никого из них в воскресенье не было дома. Черный столб дыма увидели на другом краю села.

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Ближайшая пожарная часть – в соседнем городке. Пока спасатели доехали, пламя охватило весь дом.

"Уже загорелась крыша. Во время тушения были обнаружены тела троих детей. К сожалению, все погибли", – говорит заместитель начальника управления ГСНС в Днепропетровской области Александр Шевченко.

Видео: Сегодня

Их тела нашли под обломками крыши. Пятилетний Даня, трехлетняя Вероника и Женя, которому вот-вот должно было исполниться два годика, были дома сами. Мать, 22-летняя Анастасия, прибежала, когда спасатели тушили огонь, говорят в полиции.

"Семья на учете не находилась. Мужчина в это время был на заработках, а она пошла в магазин", – сообщила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Там, в магазине, женщина и подрабатывала, рассказали "Сегодня" соседи. А малышей часто оставляла без присмотра.

"Села на велосипед и поехала. А я говорю соседям – поехала мама, троих детей оставила. Если бы открыты двери были входные, старший Данька их бы открыл. А так она их закрывает – и все", – объяснила соседка Нина Иванова.

Правоохранители пока открыли одно уголовное производство. Расследуют нарушения правил пожарной безопасности.

Версий, почему произошел пожар, – несколько. Одна из них – из-за возгорания электропроводки. Но местные жители уверены: вспыхнуло из-за печи, благодаря которой обогревали дом.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как под Харьковом ревнивый муж порезал ножом свою жену и поджег дом.

Также мы писали, как в Одесской области горел частный дом, там погибли двое маленьких детей

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