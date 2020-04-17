Больницы Днепропетровской области получили 30 тысяч экспресс-тестов от Фонда Рината Ахметова

В Днепропетровской области принято решение об усилении карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

"На Пасху будет введен режим ограниченного передвижения, то есть – нельзя будет ходить просто по улицам: с 13 часов субботы – до шесть утра понедельника", – рассказал председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

В регионе уже установлены десятки блокпостов, ежедневно в области дезинфицируют сотни километров дорог. 18 больниц оказывают помощь зараженным коронавирусной инфекцией. А теперь, дополнительные возможности противостоять пандемии появились у местных врачей.

На Пасху двери большинства церквей будут закрыты, а праздничную службу покажут по телевизору.

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От коронавируса в Днепропетровской области уже пострадали 74 человека. Сейчас больных принимают 18 медицинских учреждений.

"Функция врачей, в первую очередь, – спасать жизни. И каждая смена – это как в мартеновской печи, тяжелая, с перегревом", – говорит главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Врачи работают в условиях строжайшего карантина. И на крупных промышленных предприятиях введены нестандартные меры.

"Обеззараживаем автобусы, и нарядные, и клети. Мы на сегодняшний день выдаем маски, контролируем температуру и многие другие вопросы решаем", – рассказывает директор ДТЭК Павлоградуголь Сергей Воронин.

Резкий скачок эпидемии в Днепропетровской области пока удается предотвращать. Медики говорят, что именно сейчас важно обеспечить их всем необходимым для борьбы с вирусом. Особый запрос – на экспресс тесты.

"Нужны тесты, у нас их не было. За деньги местного бюджета мы смогли приобрести только 50 штук. У нас на сегодняшний день их уже нет", – говорит главный врач Павлоградской больницы № 4 Ирина Жицкая.

На борьбу с COVID-19 Ринат Ахметов направил 300 млн гривен. Для этого объединил все ресурсы Благотворительного Фонда, футбольного клуба "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM.

"Мы прекрасно понимаем, что те задачи, которые стоят сегодня перед нашей страной, в условиях чрезвычайной ситуации, невозможно преодолеть без объединения усилий", – объясняет советник дирекции по региональной политике ДТЭК Энерго Александр Савенко.

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В рамках масштабной помощи больницы Днепропетровской области получили 30 тыс. экспресс-тестов.

"Мы очень благодарны за эту помощь. Массовое тестирование позволит нам сузить круг людей, которые ходят больные и не знают, что они больны", – говорит председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

С помощью экспресс-тестирования проверят пациентов с пневмонией и тех, кто мог контактировать с зараженными коронавирусом.

В Павлограде начинают с руководителя угольного предприятия.

"Очень большой круг общения, приходится находится и на предприятии, и среди людей, и вот хотелось бы понимать, чтобы я потом не был распространителем", – объясняет директор ДТЭК Павлоградуголь Сергей Воронин.

Современные экспресс-тесты показывают результат в течение 15 минут.

"У вас отрицательный результат на коронавирус, спасибо", – говорят медики Сергею Воронину.

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Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Их передают в Стабилизационный фонд, создание которого инициировал президент Украины.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как экспресс-тесты от Фонда Рината Ахметова помогают выявлять коронавирус медикам Ивано-Франковской области.

Также мы рассказывали о том, что30 тысяч экспресс-тестов Фонд Рината Ахметова передал Запорожской области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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