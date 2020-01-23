В мэрии Днепра разоблачили масштабную земельную махинацию

Фото: facebook.com/filatovborys

В мэрии Днепра разоблачили масштабную махинацию по продаже земли по фальшивым документам. На протяжении полугода подручные местной преступной группировки торговали, по сути, виртуальными кадастрами. Объем обнаруженных земельных хищений равняется площади почти 20 футбольных полей.

"Есть информация, что процесс организовал бывший управляющий делами горсовета, которого мы со скандалом уволили в 2016 году. Понятно, что за ним, скорее всего, стоят люди, которые называют себя уважаемыми бизнесменами и городскими меценатами. В то же время – и мы говорим об этом открыто – к истории могут быть причастны и некоторые из сегодняшних работников или даже техперсонала городского совета", – заявил Борис Филатов в комментарии к авторской передаче на своем youtube-канале.

В городском совете Днепра начали служебное расследование. Руководство архивного управления отстранено. Борис Филатов также призвал предпринимателей вернуть городу незаконно купленную землю.

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В некоторых фальшивках, датированных концом 90-х годов, указаны названия улиц, которые в городе появятся только после декоммунизации – в 2015 году.

В мэрии Днепра готовы передать стражам порядка все документы и назвать имена вероятных исполнителей махинации по продаже земли по фиктивным документам. Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что эпизодами дела заинтересовалась СБУ, однако, по какой-то причине, внезапно потеряла к этому интерес. В то же время, после изъятия документов в мэрию едва ли не сразу послали запрос из одной из прокуратур города.

"Вполне возможно, что такая молниеносная реакция может означать причастность к теневому рынку также и местных стражей порядка", – заявил градоначальник.

Борис Филатов подчеркнул: в Днепре земля принадлежит территориальной общине, а не преступникам, которые представили себя местными царьками. В Мэрии планируют обращаться в суды, чтобы вернуть проданные участки назад в коммунальную собственность.

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