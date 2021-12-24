Целая колония! В парке Кривого рога из дерева выпали летучие мыши (фото)

Животные разместились на зимовку в ветхом стволе дерева

Животных на морозе не оставили / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге в парке имени Федора Мершавцева при плановом омоложении зеленых насаждений из дерева выпала спящая колония летучих мышей.

Об этом сообщили на странице парка в Facebook.

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"Курьезный случай приключился этими днями в парке. При плановом омоложении зеленых насаждений из одного из деревьев выпала спящая колония летучих мышей. Конечно же, оставить животных погибать не стали", – говорится в сообщении.

Сотрудники парка в течении дня связались с харьковским центром спасения животных "Добрый дом Фельдман Экопарк" и по их рекомендациям подготовили животных к транспортировке.

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Отмечается, что в колонии было 4 десятка летучих мышей, и все они вскоре отправятся в "Центр рукокрылых" в Харькове.

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Как проводят зиму летучие мыши

Чтобы пережить холодный сезон, не имея еды, эти крылатые зверьки приспосабливаются к условиям среды обитания. Летучая мышь зимой впадает в спячку.

Уцепившись лапками вниз головой и укрывшись своими крыльями, они виснут в дуплах деревьев и других местах. Продолжительность спячки у большинства видов 2-2,5 месяца. Но, есть и такие, которые спят до 8 месяцев, например, ночница. Продолжительность сна зависит от параметров температуры воздуха и влажности.

Другие летучие мыши с наступлением холодов, так же как и птицы, мигрируют на юг.

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